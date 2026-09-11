SOIRÉE CHOUCROUTE Saint-Viaud
samedi 3 octobre 2026 · Saint-Viaud
Informations pratiques
Saint-Viaud
SOIRÉE CHOUCROUTE
Salle du lac Saint-Viaud Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Le comité des fêtes organise sa traditionnelle soirée choucroute le samedi 3 octobre 2026 à partir de 19 h.
La soirée sera animée par un nouveau groupe bavarois.
Les réservations auront lieu les samedis 5 et 12 septembre au local du comité des fêtes, 1 rue du magnolia, de 9 h 30 à 12 h.
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Salle du lac Saint-Viaud 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 25 26 91 12 mpmilhamont@orange.fr
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English :
L’événement SOIRÉE CHOUCROUTE Saint-Viaud a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin
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