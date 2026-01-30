Soirée Choucroute Sainte-Feyre
Soirée Choucroute Sainte-Feyre samedi 28 février 2026.
Soirée Choucroute
Espace Sportif Raymond Poulidor Sainte-Feyre Creuse
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Soirée choucroute organisée par le comité de jumelage de Sainte-Feyre avec l’orchestre Quentin Laroche .
Espace Sportif Raymond Poulidor Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 08 54 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Choucroute Sainte-Feyre a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Grand Guéret