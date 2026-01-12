Soirée choucroute Sanvensa

Soirée choucroute

Soirée choucroute Sanvensa samedi 7 février 2026.

Soirée choucroute

Sanvensa Aveyron

Tarif : – – EUR
12
Tarif enfant
-12 ans

Début : Samedi 2026-02-07
2026-02-07

Repas fait maison préparé par les parent d’élèves.
Menu
-salade alsacienne de cervelas
-choucroute garnie
-fromage blanc et cnofiture
-tarte aux pommes
-café
Possibilité à emporter
Animée par Yo Zoul 12  .

Sanvensa 12200 Aveyron Occitanie +33 6 89 55 22 23 

English :

Home-cooked meal prepared by parents.

