Soirée choucroute

Sanvensa Aveyron

Samedi 2026-02-07

2026-02-07

2026-02-07

Repas fait maison préparé par les parent d’élèves.

Menu

-salade alsacienne de cervelas

-choucroute garnie

-fromage blanc et cnofiture

-tarte aux pommes

-café

Possibilité à emporter

Animée par Yo Zoul 12 .

Sanvensa 12200 Aveyron Occitanie +33 6 89 55 22 23

English :

Home-cooked meal prepared by parents.

