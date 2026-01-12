Soirée choucroute Sanvensa
Soirée choucroute Sanvensa samedi 7 février 2026.
Soirée choucroute
Sanvensa Aveyron
Tarif : – – EUR
12
Tarif enfant
-12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Repas fait maison préparé par les parent d’élèves.
Menu
-salade alsacienne de cervelas
-choucroute garnie
-fromage blanc et cnofiture
-tarte aux pommes
-café
Possibilité à emporter
Animée par Yo Zoul 12 .
Sanvensa 12200 Aveyron Occitanie +33 6 89 55 22 23
English :
Home-cooked meal prepared by parents.
L’événement Soirée choucroute Sanvensa a été mis à jour le 2026-01-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)