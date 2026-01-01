Soirée choucroute route de Moulins Souvigny

Soirée choucroute route de Moulins Souvigny samedi 31 janvier 2026.

Soirée choucroute

route de Moulins Salle polyvalente Souvigny Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-01-31 19:30:00
fin : 2026-01-31

2026-01-31

Ambiance festive garantie, venez nombreux !
route de Moulins Salle polyvalente Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 80 28 64 

English :

Come one, come all!

