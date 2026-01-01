Soirée choucroute route de Moulins Souvigny

Soirée choucroute

route de Moulins Salle polyvalente Souvigny Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 19:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Ambiance festive garantie, venez nombreux !

.

route de Moulins Salle polyvalente Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 80 28 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come one, come all!

L’événement Soirée choucroute Souvigny a été mis à jour le 2026-01-26 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région