Soirée choucroute Touvérac

Soirée choucroute

Salle socioculturelle Touvérac Charente

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Soirée choucroute organisée par le comité des fêtes deTouvérac. Réservation avant le 14 mars 2026. Apportez vos couverts !

Salle socioculturelle Touvérac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 19 72 13

English : Soirée choucroute

Sauerkraut dinner organized by the Touvérac festival committee. Reservations must be made before March 14, 2026. Bring your own cutlery!

