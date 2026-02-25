Soirée choucroute Touvérac
Soirée choucroute Touvérac samedi 21 mars 2026.
Soirée choucroute
Salle socioculturelle Touvérac Charente
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 20:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Soirée choucroute organisée par le comité des fêtes deTouvérac. Réservation avant le 14 mars 2026. Apportez vos couverts !
.
Salle socioculturelle Touvérac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 19 72 13
English : Soirée choucroute
Sauerkraut dinner organized by the Touvérac festival committee. Reservations must be made before March 14, 2026. Bring your own cutlery!
