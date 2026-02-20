Soirée choucroute

Salle des fêtes Varennes-sur-Tèche Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Moins de 12 ans

Terrine de campagne

Choucroute garnie ou sauté de porc

Fromages et dessert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Soirée choucroute organisée par l’US Varenne sur Tèche et animée par Lumi Son Ben.

Inscription avant le 01/03.

.

Salle des fêtes Varennes-sur-Tèche 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 72 16 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sauerkraut evening organized by US Varenne sur Tèche and hosted by Lumi Son Ben.

Registration by 01/03.

L’événement Soirée choucroute Varennes-sur-Tèche a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire