Soirée choucroute Varennes-sur-Tèche

Soirée choucroute Varennes-sur-Tèche samedi 7 mars 2026.

Soirée choucroute

Salle des fêtes Varennes-sur-Tèche Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Moins de 12 ans
Terrine de campagne
Choucroute garnie ou sauté de porc
Fromages et dessert

Début : 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-03-07

2026-03-07

Soirée choucroute organisée par l’US Varenne sur Tèche et animée par Lumi Son Ben.
Inscription avant le 01/03.
Salle des fêtes Varennes-sur-Tèche 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 72 16 03 

English :

Sauerkraut evening organized by US Varenne sur Tèche and hosted by Lumi Son Ben.
Registration by 01/03.

