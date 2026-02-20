Soirée choucroute Varennes-sur-Tèche
Soirée choucroute Varennes-sur-Tèche samedi 7 mars 2026.
Soirée choucroute
Salle des fêtes Varennes-sur-Tèche Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Moins de 12 ans
Terrine de campagne
Choucroute garnie ou sauté de porc
Fromages et dessert
Début : 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Soirée choucroute organisée par l’US Varenne sur Tèche et animée par Lumi Son Ben.
Inscription avant le 01/03.
Salle des fêtes Varennes-sur-Tèche 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 72 16 03
English :
Sauerkraut evening organized by US Varenne sur Tèche and hosted by Lumi Son Ben.
Registration by 01/03.
L’événement Soirée choucroute Varennes-sur-Tèche a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire