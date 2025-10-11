Soirée Choucroute Salle des Fêtes Vigeois
Soirée Choucroute Salle des Fêtes Vigeois samedi 11 octobre 2025.
Soirée Choucroute
Salle des Fêtes Route d’Uzerche Vigeois Corrèze
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Soupe, choucroute garnie, fromage, dessert. Tarif 20€. Réservation au 06 77 51 16 71 ou 06 85 61 06 26. .
Salle des Fêtes Route d’Uzerche Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 51 16 71
English : Soirée Choucroute
German : Soirée Choucroute
Italiano :
Espanol : Soirée Choucroute
L’événement Soirée Choucroute Vigeois a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Terres de Corrèze