Soirée Choucroute Salle des Fêtes Vigeois

Soirée Choucroute Salle des Fêtes Vigeois samedi 11 octobre 2025.

Soirée Choucroute

Salle des Fêtes Route d’Uzerche Vigeois Corrèze

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Soupe, choucroute garnie, fromage, dessert. Tarif 20€. Réservation au 06 77 51 16 71 ou 06 85 61 06 26. .

Salle des Fêtes Route d’Uzerche Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 51 16 71

English : Soirée Choucroute

German : Soirée Choucroute

Italiano :

Espanol : Soirée Choucroute

L’événement Soirée Choucroute Vigeois a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme Terres de Corrèze