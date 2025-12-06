Soirée Choucroute Salle des Fêtes Vigeois
samedi 17 octobre 2026 · Salle des Fêtes · Vigeois
Informations pratiques
Vigeois
Soirée Choucroute
Salle des Fêtes Route d’Uzerche Vigeois Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Soupe châtaigne, choucroute garnie, fromage, tarte aux pommes.
Tarif 20€, et 10€ pour les moins de 10 ans.
Réservation au 06 77 51 16 71 ou 06 41 49 53 59 avant le 12 octobre. .
Salle des Fêtes Route d’Uzerche Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 49 53 59
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English : Soirée Choucroute
L’événement Soirée Choucroute Vigeois a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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