Soirée Choucroute Salle des Fêtes Vigeois

Informations pratiques

Vigeois

Soirée Choucroute

Salle des Fêtes Route d’Uzerche Vigeois Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 19:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Soupe châtaigne, choucroute garnie, fromage, tarte aux pommes.

Tarif 20€, et 10€ pour les moins de 10 ans.

Réservation au 06 77 51 16 71 ou 06 41 49 53 59 avant le 12 octobre. .

Salle des Fêtes Route d’Uzerche Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 49 53 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Choucroute

L’événement Soirée Choucroute Vigeois a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze