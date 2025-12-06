Soirée choucroute Villefagnan
Soirée choucroute Villefagnan samedi 6 décembre 2025.
Soirée choucroute
Salle des fêtes Villefagnan Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
De 5 à 12 ans
Début : 2025-12-06 20:30:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Soirée dansante animée par Number One Animation, proposée par le foyer rural de La Forêt de Tessé.
Salle des fêtes Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 70 73 73
English :
Evening dance with Number One Animation, organized by the Foyer Rural de La Forêt de Tessé.
German :
Tanzabend unter der Leitung von Number One Animation, angeboten vom Foyer rural de La Forêt de Tessé.
Italiano :
Una serata di ballo condotta da Number One Animation, organizzata dal Foyer Rural de La Forêt de Tessé.
Espanol :
Una velada de baile dirigida por Number One Animation, organizada por el Foyer Rural de La Forêt de Tessé.
