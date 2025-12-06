Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée choucroute Villefagnan

Soirée choucroute Villefagnan samedi 6 décembre 2025.

Soirée choucroute

Salle des fêtes Villefagnan Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

De 5 à 12 ans

Début : 2025-12-06 20:30:00
2025-12-06

Soirée dansante animée par Number One Animation, proposée par le foyer rural de La Forêt de Tessé.
Salle des fêtes Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 70 73 73 

English :

Evening dance with Number One Animation, organized by the Foyer Rural de La Forêt de Tessé.

German :

Tanzabend unter der Leitung von Number One Animation, angeboten vom Foyer rural de La Forêt de Tessé.

Italiano :

Una serata di ballo condotta da Number One Animation, organizzata dal Foyer Rural de La Forêt de Tessé.

Espanol :

Una velada de baile dirigida por Number One Animation, organizada por el Foyer Rural de La Forêt de Tessé.

L’événement Soirée choucroute Villefagnan a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme Destination Nord Charente