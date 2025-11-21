Soirée choucroute rue Jean de Bourbon Yssingeaux
Soirée choucroute rue Jean de Bourbon Yssingeaux vendredi 21 novembre 2025.
Soirée choucroute
rue Jean de Bourbon Foyer Rural d’Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Début : 2025-11-21 19:30:00
2025-11-21
Dans le cadre de la semaine allemande, venez déguster la choucroute proposée par le comité de jumelage Yssingeaux Ebersberg. Tickets pour le repas vendus à l’Office de Tourisme d’Yssingeaux ou réservations par téléphone auprès du comité de jumelage.
rue Jean de Bourbon Foyer Rural d’Yssingeaux Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 10 76
English :
As part of German Week, come and taste the sauerkraut offered by the Yssingeaux Ebersberg twinning committee. Tickets for the meal sold at the Yssingeaux Tourist Office, or reservations by telephone with the twinning committee.
German :
Im Rahmen der deutschen Woche können Sie das vom Partnerschaftskomitee Yssingeaux Ebersberg angebotene Sauerkraut probieren. Tickets für das Essen werden im Tourismusbüro von Yssingeaux verkauft oder Sie können telefonisch beim Partnerschaftskomitee reservieren.
Italiano :
Nell’ambito della Settimana Tedesca, venite a gustare una cena a base di crauti organizzata dal comitato di gemellaggio Yssingeaux Ebersberg. I biglietti per la cena sono in vendita presso l’Ufficio del Turismo di Yssingeaux o possono essere prenotati telefonicamente presso il comitato di gemellaggio.
Espanol :
Como parte de la Semana Alemana, venga a disfrutar de una comida con chucrut organizada por el comité de hermanamiento Yssingeaux Ebersberg. Los tickets están a la venta en la Oficina de Turismo de Yssingeaux o puede reservar por teléfono en el comité de hermanamiento.
