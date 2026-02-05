Soirée choucroute route de Montbeugny Yzeure

Soirée choucroute

route de Montbeugny Yzeurespace Yzeure Allier

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Soirée choucroute gourmande et festive avec choucroute garnie et dessert, dans une ambiance conviviale et dansante. Animation musicale assurée par le groupe Autour du zinc pour un moment de partage aux accents alsaciens.

.

route de Montbeugny Yzeurespace Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 02 41 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A gourmet, festive sauerkraut evening with sauerkraut and dessert, in a convivial, danceable atmosphere. Musical entertainment provided by the group Autour du zinc for a moment of sharing with an Alsatian accent.

L’événement Soirée choucroute Yzeure a été mis à jour le 2026-02-05 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région