Soirée Christian Delagrange Bastide Saint-Joseph Marseille 14e Arrondissement

Soirée Christian Delagrange

Samedi 7 mars 2026 à partir de 20h. Bastide Saint-Joseph 72 Rue Paul Coxe Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Soirée finale du Festival d’humour avec en première partie 3 humoristes et Christian Delagrange pour clôturer la soirée.

Auteur-compositeur-interprète, comédien et réalisateur, Christian est l’une des grandes voix francophones. De Rosetta à Petite fille, en passant par Sans toi je suis seul ou J’aime la vie avec toi, ses chansons marquent les mémoires et font vibrer les salles. Avec plus de 15 millions d’albums vendus, il offre à son public, le temps d’un concert, un moment intense de passion et d’émotion, porté par une voix à la fois puissante et pleine de douceur. .

Bastide Saint-Joseph 72 Rue Paul Coxe Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 55 42 50

The final evening of the Festival d’Humour features 3 comedians as opening acts and Christian Delagrange as closing act.

