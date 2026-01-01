Soirée Chronologic à La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris
Soirée Chronologic à La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris vendredi 9 janvier 2026.
CHRONOLOGIC ! Complet en prévente, billetterie sur place.
La time machine musicale reprend du service pour vous transporter à travers les rythmes les plus gigotants des dernières décennies. 50’s › 60’s › 70’s › 80’s › 90’s › 00’s › 10’s. Distillées dans l’ordre CHRONOLOGIC. La soirée où Elvis Presley rencontre Michael Jackson, où Ray Charles tape un high five à Freddie Mercury et les Beatles twistent avec Beyoncé.
La Chronologic est de retour en 2026 : première le vendredi 9 janvier à La Machine !
Le vendredi 09 janvier 2026
de 23h55 à 06h00
payant
Complet en prévente, billetterie sur place. 20€
Public adultes. A partir de 18 ans.
La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/chronologic-2/ https://fb.me/e/6hBlUu7Lf https://fb.me/e/6hBlUu7Lf
