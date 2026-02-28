Soirée Chronologic à La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris

Après un sold-out sur l’édition de vendredi, on en rajoute une le samedi : CHRONOLOGIC !

La time machine musicale reprend du service pour vous transporter à travers les rythmes les plus gigotants des dernières décennies. 50’s › 60’s › 70’s › 80’s › 90’s › 00’s › 10’s. Distillées dans l’ordre CHRONOLOGIC. La soirée où Elvis Presley rencontre Madonna, où Ray Charles tape un high five à Freddie Mercury et les Beatles twistent avec Beyoncé.

(Si complet en prévente, billetterie sur place.)

La Chronologic est à La Machine le samedi 7 mars 2026 !

Le samedi 07 mars 2026

de 23h55 à 06h00

payant

Billetterie sur Shotgun.

Public adultes. A partir de 18 ans.

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

