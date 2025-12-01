Soirée Chronologic Reverse à La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris

CHRONOLOGIC REVERSE !

La time machine musicale reprend du service pour vous transporter à travers les rythmes les plus gigotants des dernières décennies.

Mais cette fois ci on change les règles: départ twerké en 2010 et arrivée twistée au bout de la nuit dans les 50’s.

10’s › 00’s › 90’s › 80’s › 70’s › 60’s › 50’s. Distillées en mode REVERSE.

La soirée où Elvis Presley rencontre Michael Jackson, où Ray Charles tape un high five à Freddie Mercury et les Beatles twistent avec Beyoncé.

Une orgie musicale, un jet lag intemporel.

So let’s dance, let’s shout, shake your body down to the ground!

La Chronologic Reverse est de retour le samedi 20 décembre à La Machine !

Le samedi 20 décembre 2025

de 23h55 à 06h00

payant

De 19 à 23 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/chronologic-reverse/ https://fb.me/e/jH9rUvsxf https://fb.me/e/jH9rUvsxf