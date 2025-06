Soirée Chronologique Mov’Up | Argentré-du-Plessis Argentré-du-Plessis 5 juillet 2025 18:00

Ille-et-Vilaine

Soirée Chronologique Mov’Up | Argentré-du-Plessis Jardin du Hill Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 18:00:00

fin : 2025-07-05 03:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Samedi 5 juillet Jardin du Hill Argentré du Plessis

La Soirée Chronologique revient au Jardin du Hill !

Après une première édition mémorable rassemblant plus de 1000 participants l’été dernier, l’association Mov’Up est de retour avec la 2e édition de sa Soirée Chronologique, un événement festif et musical en plein air à ne pas manquer !

Le samedi 5 juillet, de 18h à 3h du matin, le Jardin du Hill vibrera au rythme d’un voyage musical à travers les époques, dans une ambiance conviviale, festive et totalement déjantée !

Line-up surprise et ordre de passage chronologique attendez-vous à revivre les plus grands hits des décennies passées, jusqu’à aujourd’hui. Préparez vos meilleurs pas de danse !

Une entrée… au lancer de dé ! Le tarif d’entrée est aléatoire entre 2€ et 7€ selon votre lancer ! Une manière originale et ludique de démarrer la soirée. Et si vous tombez sur un 8 ? L’entrée est gratuite !

Restauration et buvette seront disponibles sur place pour reprendre des forces entre deux tubes légendaires.

On espère faire de cette soirée le rendez-vous incontournable de l’été à Argentré-du-Plessis !

Alors notez la date, invitez vos amis, préparez vos plus beaux looks de soirée et restez connectés sur nos réseaux pour découvrir l’ordre de passage et toutes les surprises de cette édition 2025 !

Organisé par Mov’Up Association Argentréenne organisant des événements musicaux. .

Jardin du Hill

Argentré-du-Plessis 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 86 13 47

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Chronologique Mov’Up | Argentré-du-Plessis Argentré-du-Plessis a été mis à jour le 2025-06-25 par OT VITRE