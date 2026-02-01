Soirée Ch’ti Foncine-le-Haut
Soirée Ch’ti Foncine-le-Haut samedi 28 février 2026.
Soirée Ch’ti
Bar Le National Foncine-le-Haut Jura
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-02-28 19:00:00
fin : 2026-02-28 23:30:00
2026-02-28
Le chef propose une carbonnade flamande avec frites fraîches, brioche façon pain perdu, caramel salé accompagné de glace Vanille .
Bar Le National Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 51 98 64
English : Soirée Ch’ti
