Soirée Ch’ti

Bar Le National Foncine-le-Haut Jura

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28 23:30:00

2026-02-28

Le chef propose une carbonnade flamande avec frites fraîches, brioche façon pain perdu, caramel salé accompagné de glace Vanille .

Bar Le National Foncine-le-Haut 39460 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 51 98 64

L’événement Soirée Ch’ti Foncine-le-Haut a été mis à jour le 2026-02-09 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA