Soirée Ch’tiflette Le Restaurant de l’Ecole Nanchez

Soirée Ch’tiflette au Restaurant de l’Ecole
Vendredi 20 février 2026
Au menu Ch’tiflette, salade de chicons, dessert et café
Tarif 23/pers
Pour ceux qui n’aiment pas les chicons, il y aura de la batavia.
Pensez à réserver ! .
Le Restaurant de l’Ecole 11 Route Principale Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 48 32
English : Soirée Ch’tiflette
