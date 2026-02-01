Soirée Ch’tiflette Le Restaurant de l’Ecole Nanchez

Soirée Ch’tiflette

Le Restaurant de l’Ecole 11 Route Principale Nanchez Jura

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 19:00:00

fin : 2026-02-20 20:30:00

Date(s) :

2026-02-20

Soirée Ch’tiflette au Restaurant de l’Ecole

Vendredi 20 février 2026

Au menu Ch’tiflette, salade de chicons, dessert et café

Tarif 23/pers

Pour ceux qui n’aiment pas les chicons, il y aura de la batavia.

Pensez à réserver ! .

Le Restaurant de l’Ecole 11 Route Principale Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 48 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Ch’tiflette

L’événement Soirée Ch’tiflette Nanchez a été mis à jour le 2026-02-09 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX