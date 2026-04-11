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Soirée Ch’tis Lamontjoie

Soirée Ch’tis Lamontjoie

Soirée Ch’tis Lamontjoie samedi 11 avril 2026.

Adresse : La Paillote by X'trem Village

Ville : 47310 Lamontjoie

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Lamontjoie

Soirée Ch’tis

La Paillote by X’trem Village Lamontjoie Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:00:00
fin : 2026-04-11 21:00:00

Date(s) :
2026-04-11

Le samedi 11 avril, de 19h à 21h, venez vivre une soirée 100 % ch’ti à La Paillote !

Au programme convivialité et spécialités du Nord avec une restauration sur place autour des incontournables — frites, fricadelles et maroilles (le fromage emblématique).

Venez vous régaler et partager un moment chaleureux !

Au menu

Frites, fricadelles, salade sauce maroilles
Bière ou verre de vin
Tartignole (gâteau traditionnel du nord)

Réservation obligatoire au 06 41 46 11 36

Nous vous attendons nombreux !   .

La Paillote by X’trem Village Lamontjoie 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 46 11 36  campingxtremvillage@gmail.com

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English : Soirée Ch’tis

L’événement Soirée Ch’tis Lamontjoie a été mis à jour le 2026-04-07 par OT de l’Albret

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