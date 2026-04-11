Soirée Ch’tis Lamontjoie
Soirée Ch’tis Lamontjoie samedi 11 avril 2026.
Lamontjoie
Soirée Ch’tis
La Paillote by X’trem Village Lamontjoie Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:00:00
fin : 2026-04-11 21:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Le samedi 11 avril, de 19h à 21h, venez vivre une soirée 100 % ch’ti à La Paillote !
Au programme convivialité et spécialités du Nord avec une restauration sur place autour des incontournables — frites, fricadelles et maroilles (le fromage emblématique).
Venez vous régaler et partager un moment chaleureux !
Au menu
Frites, fricadelles, salade sauce maroilles
Bière ou verre de vin
Tartignole (gâteau traditionnel du nord)
Réservation obligatoire au 06 41 46 11 36
Nous vous attendons nombreux ! .
La Paillote by X’trem Village Lamontjoie 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 46 11 36 campingxtremvillage@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Ch’tis
L’événement Soirée Ch’tis Lamontjoie a été mis à jour le 2026-04-07 par OT de l’Albret