Lamontjoie

Soirée Ch’tis

La Paillote by X’trem Village Lamontjoie Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:00:00

fin : 2026-04-11 21:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Le samedi 11 avril, de 19h à 21h, venez vivre une soirée 100 % ch’ti à La Paillote !

Au programme convivialité et spécialités du Nord avec une restauration sur place autour des incontournables — frites, fricadelles et maroilles (le fromage emblématique).

Venez vous régaler et partager un moment chaleureux !

Au menu

Frites, fricadelles, salade sauce maroilles

Bière ou verre de vin

Tartignole (gâteau traditionnel du nord)

Réservation obligatoire au 06 41 46 11 36

Nous vous attendons nombreux ! .

La Paillote by X’trem Village Lamontjoie 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 46 11 36 campingxtremvillage@gmail.com

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English : Soirée Ch’tis

L’événement Soirée Ch’tis Lamontjoie a été mis à jour le 2026-04-07 par OT de l’Albret