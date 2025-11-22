Soirée cidrerie Salle communale Ordiarp

Soirée cidrerie

Salle communale Bourg Ordiarp Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Les bénévoles de l’association Bil xokua vous invitent à Ordiarp.

Cela fait une vingtaine d’année que nous organisons cette soirée cidrerie avec nos amis d’Usurbil. Cette année sera l’année de transmission à la nouvelle équipe de Bil xokua. Le menu

– soupe de poisson,

– omelette à la morue,

– côte de bœuf et salade,

– fromage, noix et confiture de coing,

– le tout arrosé du cidre d’Urdaira.

La soirée sera rythmée de chants et de musique. Le nombre de places est limité à 200 merci de réserver auprès de Luxi ou d’Argitxu. Le bénéfice de la soirée est versé à Integrazio batzordea. .

Salle communale Bourg Ordiarp 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 62 61 47

