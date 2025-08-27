SOIRÉE CIEL ÉTOILÉ Campôme

SOIRÉE CIEL ÉTOILÉ Campôme mercredi 27 août 2025.

SOIRÉE CIEL ÉTOILÉ

Campôme Pyrénées-Orientales

Conférence et observation des étoiles à Campôme.

Auberge espagnole à partir de 19h30 sur la place.

Avec la participation d’Orian Batignes du PNR Pyrénées Catalanes et Charlotte Besombes du Canigó Grand Site.

Campôme 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 27 32 60 55

English :

Conference and stargazing at Campôme.

Spanish meal from 7:30pm on the square.

With the participation of Orian Batignes from PNR Pyrénées Catalanes and Charlotte Besombes from Canigó Grand Site.

German :

Vortrag und Sternenbeobachtung in Campôme.

Auberge espagnole ab 19.30 Uhr auf dem Platz.

Mit der Teilnahme von Orian Batignes vom PNR Pyrénées Catalanes und Charlotte Besombes vom Canigó Grand Site.

Italiano :

Conferenza e osservazione delle stelle al Campôme.

Cena spagnola dalle 19.30 in piazza.

Con la partecipazione di Orian Batignes del PNR Pyrénées Catalanes e Charlotte Besombes del Grand Site di Canigó.

Espanol :

Conferencia y observación de las estrellas en el Campôme.

Comida española a partir de las 19.30 h en la plaza.

Con la participación de Orian Batignes de PNR Pyrénées Catalanes y Charlotte Besombes de Canigó Grand Site.

