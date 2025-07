Soirée Ciel Ouvert Chinon

Soirée Ciel Ouvert Chinon vendredi 18 juillet 2025.

Soirée Ciel Ouvert

Rue Maxime Dubrac Chinon Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : Vendredi 2025-07-18

2025-07-18

Au programme observation du ciel à l’oeil nu et au télescope, visite de l’observatoire, des maquettes et de l’exposition. Réservations auprès de l’Office de Tourisme.

Rue Maxime Dubrac Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 17 85

English :

On the program: observation of the sky with the naked eye and telescope, tour of the observatory, models and exhibition. Bookings at the Tourist Office.

German :

Auf dem Programm stehen: Himmelsbeobachtung mit bloßem Auge und Teleskop, Besichtigung der Sternwarte, der Modelle und der Ausstellung. Reservierungen beim Fremdenverkehrsamt.

Italiano :

In programma: osservazione del cielo a occhio nudo e al telescopio, visita all’osservatorio, modelli e mostra. Prenotazioni presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

En el programa: observación del cielo a simple vista y con telescopio, visita al observatorio, maquetas y exposición. Reservas en la Oficina de Turismo.

L’événement Soirée Ciel Ouvert Chinon a été mis à jour le 2025-07-05 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme