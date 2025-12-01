Soirée ciné 70 ans AFCAE La Ferté Macé
Soirée ciné 70 ans AFCAE La Ferté Macé jeudi 18 décembre 2025.
Soirée ciné 70 ans AFCAE
cinéma La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18 18:00:00
fin : 2025-12-18
Date(s) :
2025-12-18
Pour le 70ème anniversaire de l’AFCAE, diffusion de deux films A bout de souffle à 18h et Nouvelle vague à 20h30 .
cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97
English : Soirée ciné 70 ans AFCAE
L’événement Soirée ciné 70 ans AFCAE La Ferté Macé a été mis à jour le 2025-11-26 par Flers agglo