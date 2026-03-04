Soirée Ciné-Afrique SOUMSOUM LA NUIT DES ASTRES LUX Scène nationale de Valence Valence

Soirée Ciné-Afrique SOUMSOUM LA NUIT DES ASTRES

LUX Scène nationale de Valence 36 boulevard du Général de Gaulle Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 8.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 19:30:00

fin : 2026-04-23 23:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Projection du film SOUMSOUM LA NUIT DES ASTRES précédée d’un apéritif africain proposé par Artisans du Monde

.

LUX Scène nationale de Valence 36 boulevard du Général de Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of the film SOUMSOUM LA NUIT DES ASTRES preceded by an African aperitif proposed by Artisans du Monde

L’événement Soirée Ciné-Afrique SOUMSOUM LA NUIT DES ASTRES Valence a été mis à jour le 2026-03-19 par Valence Romans Tourisme