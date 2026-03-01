SOIRÉE CINÉ AU CAFÉ SANDARAN CAFÉ SANDARAN Marignac

SOIRÉE CINÉ AU CAFÉ SANDARAN

CAFÉ SANDARAN 39 Rue Jean Jaurès Marignac Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 20:30:00

fin : 2026-03-26 23:00:00

Date(s) :

2026-03-26

Projection du Film Les temps modernes de Charlie Chaplin.

Projection suivie d’un repas partagé, les plats salés et sucrés sont les bienvenus.

Les temps modernes un film culte totalement burlesque, poétique et engagé. Une critique profonde d’une société mécanisée et aveugle. C’est avec bonheur que l’on se replonge dans l’univers de Charlie Chaplin et de ce film pétri de scènes et de gags d’anthologie.

Adhésion à l’association sur place ou sur HelloAsso. 3 .

CAFÉ SANDARAN 39 Rue Jean Jaurès Marignac 31440 Haute-Garonne Occitanie cafe.sandaran@proton.me

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English :

Screening of Charlie Chaplin’s film Modern Times .

Screening followed by a shared meal, savory and sweet dishes welcome.

L’événement SOIRÉE CINÉ AU CAFÉ SANDARAN Marignac a été mis à jour le 2026-03-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE