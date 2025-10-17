Soirée Ciné-Club Cinéma Paradiso Espace Ti-Laouen Bannalec
Soirée Ciné-Club Cinéma Paradiso
Espace Ti-Laouen 1 Rue de Saint-Thurien Bannalec Finistère
Début : 2025-10-17 20:00:00
2025-10-17
Le chef-d’œuvre intemporel Cinema Paradiso lancera cette nouvelle aventure à l’occasion d’une soirée placée sous le signe du partage, de la nostalgie et, surtout, de la passion du grand écran. .
Espace Ti-Laouen 1 Rue de Saint-Thurien Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 42 21 91 20
