Soirée Ciné-club Le point de vue Salle Ti Laouen Bannalec vendredi 6 février 2026.
Salle Ti Laouen 1 Rue de Saint-Thurien Bannalec Finistère
Début : 2026-02-06 19:45:00
fin : 2026-02-06 22:30:00
2026-02-06
Un moment de partages convivial autour du film du mois.
Des cowboys et des indiens à Bannalec !
Soldat bleu film de R. Nelson, version restaurée. À partir de 16 ans. .
Salle Ti Laouen 1 Rue de Saint-Thurien Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 42 21 91 20
