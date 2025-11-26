Soirée ciné débat Alimenterre Médiathèque intercommunale Aqua-Libirs Saint-Maixent-l’École

Soirée ciné débat Alimenterre

Médiathèque intercommunale Aqua-Libirs 4 Rue des Martyrs de la Libération, 79400 Saint-Maixent-l’Ecole Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Gratuit

Projection du documentaire On mange quoi ? , le mercredi 26 novembre à 16h00 à la Médiathèque intercommunale Aqua-Libris.

Séance de 90 minutes. Venez débattre avec nous sur les façons de repenser nos habitudes alimentaires.

Gratuit et ouvert à tous !

Dans la limite des places disponibles. .

