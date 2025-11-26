Soirée ciné débat Alimenterre Médiathèque intercommunale Aqua-Libirs Saint-Maixent-l’École
Médiathèque intercommunale Aqua-Libirs 4 Rue des Martyrs de la Libération, 79400 Saint-Maixent-l’Ecole Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Projection du documentaire On mange quoi ? , le mercredi 26 novembre à 16h00 à la Médiathèque intercommunale Aqua-Libris.
Séance de 90 minutes. Venez débattre avec nous sur les façons de repenser nos habitudes alimentaires.
Gratuit et ouvert à tous !
Dans la limite des places disponibles. .
Médiathèque intercommunale Aqua-Libirs 4 Rue des Martyrs de la Libération, 79400 Saint-Maixent-l’Ecole Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 98 06 82 lepicerieduval@soliniort.fr
