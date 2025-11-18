Soirée ciné-débat Musée de la Camargue Arles

Soirée ciné-débat

Mardi 18 novembre 2025 de 18h à 20h30. Musée de la Camargue Mas du Pont de Rousty Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 18:00:00

fin : 2025-11-18 20:30:00

Date(s) :

2025-11-18

Ciné-débat autour du film Penser l’incertitude, de Christian Barani, en présence de trois jeunes diplômé.e.s de l’ENSA.M (Zoé Devoille, Eloise Nardo et Thibaut Polguer)

La projection du documentaire de Christian Barani sera précédée de la présentation des travaux de trois architectes tout juste diplômé.e.s de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille. Leur travail, intitulé L’arche de Salin-de-Giraud habiter un territoire insulaire , prend forme au cœur du delta du Rhône, entre les méandres du fleuve et les cicatrices laissées par les salins et l’industrie Solvay. Là, ils cherchent à réconcilier les échelles du fleuve au quartier, du territoire au jardin. Ils y imaginent un village insulaire habité, productif et résilient. Réinventée par les flux, cette terre deltaïque devient un archipel vivant où la nature et l’urbain s’entrelacent dans une nouvelle écriture, composant avec la mémoire industrielle et inspirant de nouveaux usages. .

Musée de la Camargue Mas du Pont de Rousty Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 10 82 musee@parc-camargue.fr

English :

Film-debate on Christian Barani’s film Penser l’incertitude, with three young ENSA.M graduates (Zoé Devoille, Eloise Nardo and Thibaut Polguer).

German :

Filmgespräch über den Film Penser l’incertitude von Christian Barani in Anwesenheit von drei jungen Absolventen der ENSA.M (Zoé Devoille, Eloise Nardo und Thibaut Polguer)

Italiano :

Dibattito sul film Penser l’incertitude di Christian Barani, con tre giovani diplomati dell’ENSA.M (Zoé Devoille, Eloise Nardo e Thibaut Polguer)

Espanol :

Cine-debate sobre la película Penser l’incertitude, de Christian Barani, con tres jóvenes diplomados de la ENSA.M (Zoé Devoille, Eloise Nardo y Thibaut Polguer).

L’événement Soirée ciné-débat Arles a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme d’Arles