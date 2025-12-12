Soirée Ciné-Débat Asalée

Espace de Forges Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 20:00:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Diffusion du film Asalée, vers un nouveau système de santé ? , ce film raconte une “révolution douce” une organisation coopérative où chaque personne compte, où l’on prend le temps d’écouter, de prévenir, d’éduquer, d’accompagner les maladies chroniques et les fragilités du quotidien.

Le film est une invitation à imaginer un autre modèle de système de santé, plus humain, plus attentif aux liens entre soignants et patients.

Ce film, fruit du travail collectif de nos infirmières, médecins et patients, met en avant la réalité de notre action de terrain et ouvre la voie à une réflexion collective sur l’avenir de notre système de santé et la démocratie du prendre soin .

La projection du documentaire sera suivie d’un temps de débat. Vous aurez l’opportunité d’échanger avec les équipes Asalée (Action de Santé Libérale en Équipe), leurs patients et aidants ainsi que des acteurs de la santé.

– Entrée Libre sur réservation

– Nombre de place limité

– 20h00 Ouverture des portes et accueil

– 20h30 projection du film

– 21h30 échange avec le public et verre de l’amitié .

Espace de Forges Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie

English : Soirée Ciné-Débat Asalée

L’événement Soirée Ciné-Débat Asalée Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux