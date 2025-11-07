Soirée ciné-débat Médiathéque Castelnau-Magnoac

Soirée ciné-débat

Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Début : 2025-11-07 19:00:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Synopsis du film

Qu’est-ce qu’un tiers lieu ? À quoi ça sert ? À qui s’adresse-t-il ?

Derrière ces questions en apparence simples se cache une réalité riche et plurielle. Espaces d’entre-soi ou lieux de vivre-ensemble ? Services pratiques ou missions sociales et environnementales ?

À travers un voyage dans quatre villes de France — Paris, Lyon, Marseille et Nantes — ce documentaire explore des tiers-lieux très différents, pour tenter de mettre en lumière ce qui les unit et d’esquisser une définition plus claire de ces espaces hybrides.

.

La soirée

Après la projection, le Laboratoire Organique de Lustar (LOL) interviendra pour animer un temps d’échange et de débat autour des enjeux des tiers-lieux, avant de prolonger la discussion dans une ambiance conviviale autour d’un repas partagé.

Un beau moment de découverte, de réflexion collective et de partage en perspective !

On vous attend avec impatience !

.

Médiathéque CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 71 51 80 62 bibliocastelnau@gmail.com

English :

Film synopsis

What is a third place? What is it for? Who is it for?

Behind these seemingly simple questions lies a rich and multifaceted reality. Is it a place for socializing or for living together? Practical services or social and environmental missions?

A journey through four French cities? Paris, Lyon, Marseille and Nantes? this documentary explores very different third places, in an attempt to shed light on what unites them and to sketch out a clearer definition of these hybrid spaces.

.

The evening

After the screening, the Laboratoire Organique de Lustar (LOL) will lead a time of discussion and debate around the challenges of third places, before extending the discussion in a convivial atmosphere over a shared meal.

A great opportunity for discovery, collective reflection and sharing!

We look forward to seeing you there!

German :

Synopsis of the film:

Was ist ein Dritter Ort? Wozu dient er? An wen richtet er sich?

Hinter diesen scheinbar einfachen Fragen verbirgt sich eine reiche und vielfältige Realität. Sind es Räume, in denen man unter sich bleibt, oder Orte des Zusammenlebens? Praktische Dienstleistungen oder soziale und ökologische Aufgaben?

Eine Reise durch vier französische Städte ? Paris, Lyon, Marseille und Nantes? untersucht dieser Dokumentarfilm sehr unterschiedliche dritte Orte, um zu versuchen, das Verbindende zu beleuchten und eine klarere Definition dieser hybriden Räume zu skizzieren.

.

Abendveranstaltung

Nach der Vorführung wird das Laboratoire Organique de Lustar (LOL) auftreten, um einen Austausch und eine Debatte über die Herausforderungen der dritten Orte zu moderieren, bevor die Diskussion in einer geselligen Atmosphäre bei einem gemeinsamen Essen fortgesetzt wird.

Ein schöner Moment der Entdeckung, der kollektiven Reflexion und des Austauschs in Aussicht!

Wir freuen uns auf Sie!

Italiano :

Sinossi del film

Cos’è un terzo posto? A cosa serve? Per chi è?

Dietro queste domande apparentemente semplici si nasconde una realtà ricca e sfaccettata. Spazi di socializzazione o luoghi di convivenza? Servizi pratici o missioni sociali e ambientali?

Un viaggio attraverso quattro città francesi? Parigi, Lione, Marsiglia e Nantes? Questo documentario esplora terzi luoghi molto diversi tra loro, nel tentativo di far luce su ciò che li accomuna e di delineare una definizione più chiara di questi spazi ibridi.

.

La serata:

Dopo la proiezione, il Laboratoire Organique de Lustar (LOL) condurrà un dibattito sulle sfide dei terzi luoghi, prima di prolungare la discussione in un’atmosfera conviviale durante un pasto condiviso.

Ci aspettiamo un grande momento di scoperta, riflessione collettiva e condivisione!

Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

Sinopsis de la película

¿Qué es un tercer lugar? ¿Para qué sirve? ¿Para quién?

Detrás de estas preguntas aparentemente sencillas se esconde una realidad rica y polifacética. ¿Espacios de socialización o lugares de convivencia? ¿Servicios prácticos o misiones sociales y medioambientales?

Un viaje por cuatro ciudades francesas? París, Lyon, Marsella y Nantes? este documental explora terceros lugares muy diferentes, en un intento de arrojar luz sobre lo que los une y esbozar una definición más clara de estos espacios híbridos.

.

La velada:

Tras la proyección, el Laboratoire Organique de Lustar (LOL) animará un debate sobre los retos de los terceros lugares, antes de prolongar la discusión en un ambiente cordial durante una comida compartida.

Esperamos que sea un momento de descubrimiento, reflexión colectiva y puesta en común

¡Les esperamos!

