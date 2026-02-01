Soirée ciné-débat Cyberharcèlement rue de l’abreuvoir Loudun

Soirée ciné-débat Cyberharcèlement

rue de l’abreuvoir Ciné Cornay Loudun Vienne

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-24

2026-02-24

L’équipe pHARe du Lycée Guy Chauvet, en partenariat avec la Maison de Protection des Familles de la Vienne vous propose Plus bas que Terre

Clara, une jeune lycéenne de 16 ans timide et réservée trouve refuge sur les réseaux sociaux et se lie d’amitié à un jeune homme sur un site de rencontre. Mal intentionné, ce dernier la menace de diffuser une photo intime d’elle au sein de son lycée et à sa famille. La rumeur se répand, elle devient la risée de tous, au lycée et sur les réseaux. S’ensuit une descente aux enfers psychologique pour la jeune fille.

Un débat sera organisé à l’issue de la projection.

Séance publique gratuite .

