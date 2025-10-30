Soirée ciné-débat Documentaire Le vivant qui se défend Cinéma Cinéal Decize

Soirée ciné-débat Documentaire Le vivant qui se défend

Cinéma Cinéal 1 Rue du Port Decize

Gratuit

2025-10-30 20:30:00

2025-10-30 22:00:00

2025-10-30

La délégation à l’environnement de la Ville de Decize vous convie au Cinéal Decize pour une soirée documentaire débat autour des mobilisations citoyennes en faveur de l’environnement. Un film poignant sur l’enjeu de notre temps.

Vincent Verzat filme les mobilisations écologiques depuis 10 ans sur la chaîne YouTube Partager c’est Sympa . Partant d’un récit personnel et sensible, le film retrace son cheminement entre militantisme et naturalisme, sa recherche d’un équilibre entre combat et contemplation, traçant un chemin pour vivre dignement et affronter ce qui vient. Des luttes forestières du plateau des Millevaches à la tanière d’une famille de blaireaux, en passant par les méga bassines du Poitou, les cerfs du Vercors et l’autoroute A69, Le VIVANT qui se défend fait le lien entre les animaux sauvages et les luttes qui sont menées partout en France contre la destruction de leurs habitats. “Le VIVANT qui se défend” trace un chemin pour vivre dignement et affronter ce qui vient.

Cinéma Cinéal 1 Rue du Port Decize 58300 Nièvre

