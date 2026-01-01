Soirée ciné-débat Du champ à la cantine Saint-Jean-de-Bassel

Soirée ciné-débat Du champ à la cantine

Couvent Saint-Jean-de-Bassel Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30 22:00:00

Date(s) :

2026-01-30

L’association Solidarité Paysans vous propose de participer à une soirée ciné-débat autour du documentaire Le ventre de l’école .

Rendez-vous est donné dans la grande salle du couvent à partir de 19h pour un temps d’accueil convivial et une auberge espagnole (chacun partage quelque chose de facile à grignoter).

A 20h sera projeté le documentaire Le ventre de l’école de Geneviève ZOÏA et Laurent VISIER, deux professeurs de l’Université de Montpellier. Ce documentaire permet de mieux comprendre le projet de territoire qui vise à améliorer l’alimentation dans les assiettes de nos écoliers.

Le documentaire sera suivi d’un débat avec témoignages et présentation du collectif de producteurs pouvant fournir les cantines scolaires de Moselle Sud.

L’entrée est gratuite, vos dons permettront de couvrir les frais d’organisation (panier sur place).Tout public

Couvent Saint-Jean-de-Bassel 57930 Moselle Grand Est solidaritepaysanslorraine@wanadoo.fr

English :

The Solidarité Paysans association invites you to take part in an evening film-debate based on the documentary Le ventre de l’école .

Join us in the large hall of the convent from 7pm for a time of convivial welcome and a auberge espagnole (everyone shares something easy to nibble on).

At 8pm, the documentary Le ventre de l’école by Geneviève ZOÏA and Laurent VISIER, two professors from the University of Montpellier, will be screened. This documentary provides a better understanding of the regional project to improve the food on our schoolchildren’s plates.

The documentary will be followed by a debate with testimonials and a presentation of the collective of producers who supply the school canteens of Moselle Sud.

Admission is free, but your donations will help cover organizational costs (basket on site).

