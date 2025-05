Soirée Ciné-débat « EN CORPS » au Cinéma Le Plaza – Cinéma Le Plaza Marmande, 10 juin 2025 20:30, Marmande.

Lot-et-Garonne

Soirée Ciné-débat « EN CORPS » au Cinéma Le Plaza Cinéma Le Plaza 36 boulevard de Maré Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2025-06-10 20:30:00

fin : 2025-06-10

2025-06-10

Film « EN CORPS » de Cédric Klapisch, séance suivie d’une discussion avec Thomas GALLUS, maitre de ballet international, directeur artistique de la Nuit de la Danse et de l’Exclusive International Ballet Program.

Cinéma Le Plaza 36 boulevard de Maré

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 21 32

English : Soirée Ciné-débat « EN CORPS » au Cinéma Le Plaza

Film « EN CORPS » by Cédric Klapisch, followed by a discussion with Thomas GALLUS, international ballet master, artistic director of Nuit de la Danse and the Exclusive International Ballet Program.

German : Soirée Ciné-débat « EN CORPS » au Cinéma Le Plaza

Film « EN CORPS » von Cédric Klapisch, gefolgt von einer Diskussion mit Thomas GALLUS, internationaler Ballettmeister, künstlerischer Leiter der « Nuit de la Danse » und des « Exclusive International Ballet Program ».

Italiano :

Film « EN CORPS » di Cédric Klapisch, seguito da un dibattito con Thomas GALLUS, maestro internazionale di balletto, direttore artistico della Nuit de la Danse e dell’Exclusive International Ballet Program.

Espanol : Soirée Ciné-débat « EN CORPS » au Cinéma Le Plaza

Película « EN CORPS » de Cédric Klapisch, seguida de un coloquio con Thomas GALLUS, maestro internacional de ballet, director artístico de la Nuit de la Danse y del Exclusive International Ballet Program.

