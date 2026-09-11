Informations pratiques

Saint-Germain-du-Teil

SOIRÉE CINÉ DÉBAT

Salle des fêtes Saint-Germain-du-Teil Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Rendez-vous à la salle des fêtes à 20h30 pour la diffusion du film « Parcelles et clôtures » suivi d’un échange / débat en présence des réalisateurs Victor Van Den Woldenberg et Arsène Mbuma. Portraits d’agricultrices avec Bernadette, Brigitte, Carole, Céline, Elisabeth, Elodie et Odile.

Verre de l’amitié offert par la MSA.

Entrée à participation libre.

Rendez-vous à la salle des fêtes à 20h30 pour la diffusion du film « Parcelles et clôtures » suivi d’un échange / débat en présence des réalisateurs Victor Van Den Woldenberg et Arsène Mbuma. Portraits d’agricultrices avec Bernadette, Brigitte, Carole, Céline, Elisabeth, Elodie et Odile.

Verre de l’amitié offert par la MSA.

Entrée à participation libre. .

Salle des fêtes Saint-Germain-du-Teil 48340 Lozère Occitanie +33 4 66 65 08 82

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English :

Join us at the community hall at 8:30 p.m. for a screening of the film « Parcelles et clôtures, » followed by a discussion / discussion with directors Victor Van Den Woldenberg and Arsène Mbuma. Portraits of women farmers: Bernadette, Brigitte, Carole, Céline, Elisabeth, Elodie, and Odile.

A complimentary reception hosted by the MSA.

Admission: donation-based.

L’événement SOIRÉE CINÉ DÉBAT Saint-Germain-du-Teil a été mis à jour le 2026-09-11 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn