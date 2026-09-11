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SOIRÉE CINÉ DÉBAT Saint-Germain-du-Teil

samedi 10 octobre 2026 · Saint-Germain-du-Teil

SOIRÉE CINÉ DÉBAT Saint-Germain-du-Teil

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Adresse
Salle des fêtes
Ville
48340 Saint-Germain-du-Teil
Département
Lozère
Tarif
Participation libre

Saint-Germain-du-Teil

SOIRÉE CINÉ DÉBAT

Salle des fêtes Saint-Germain-du-Teil Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Rendez-vous à la salle des fêtes à 20h30 pour la diffusion du film « Parcelles et clôtures » suivi d’un échange / débat en présence des réalisateurs Victor Van Den Woldenberg et Arsène Mbuma. Portraits d’agricultrices avec Bernadette, Brigitte, Carole, Céline, Elisabeth, Elodie et Odile.
Verre de l’amitié offert par la MSA.
Entrée à participation libre.
Rendez-vous à la salle des fêtes à 20h30 pour la diffusion du film « Parcelles et clôtures » suivi d’un échange / débat en présence des réalisateurs Victor Van Den Woldenberg et Arsène Mbuma. Portraits d’agricultrices avec Bernadette, Brigitte, Carole, Céline, Elisabeth, Elodie et Odile.
Verre de l’amitié offert par la MSA.
Entrée à participation libre.   .

Salle des fêtes Saint-Germain-du-Teil 48340 Lozère Occitanie +33 4 66 65 08 82 

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English :

Join us at the community hall at 8:30 p.m. for a screening of the film « Parcelles et clôtures, » followed by a discussion / discussion with directors Victor Van Den Woldenberg and Arsène Mbuma. Portraits of women farmers: Bernadette, Brigitte, Carole, Céline, Elisabeth, Elodie, and Odile.
A complimentary reception hosted by the MSA.
Admission: donation-based.

L’événement SOIRÉE CINÉ DÉBAT Saint-Germain-du-Teil a été mis à jour le 2026-09-11 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn