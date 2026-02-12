Soirée Ciné-Débat Vieille-Église

Soirée Ciné-Débat

800 rue du Pont d’Oye Vieille-Église Pas-de-Calais

2026-02-20

Projection du film Dès la terre réalisé par Marie Saliou Baptiste Dubuet Marguerite Arnedo Julie Poisson

Imagine…

C’est vendredi soir. Tu as envie de te détendre, de regarder un bon documentaire, mais aussi de réfléchir et d’échanger.

Tu arrives à l’Ecopôle alimentaire, un lieu convivial où l’on aime partager, discuter et apprendre ensemble. Ce soir, on projette un film qui abordera différentes thématiques la production agricole, l’appauvrissement des producteurs et des consommateurs, l’accès à une alimentation de qualité pour tous…

Autour de toi, les échanges commencent. On papote, on partage des réflexions, des expériences, initiatives locales. Viens simplement profiter de la soirée ou partager ton expérience et tes réflexions.

Et bien sûr, on grignote ensemble !

L’occasion parfaite pour partager un bon moment tout en discutant de sujets importants dans la bonne humeur et la convivialité !

Et si on apportait chacun de quoi grignoter ? .

