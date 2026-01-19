Soirée ciné Haguenau

Soirée ciné

24 rue du maire André Traband Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-02-24 19:00:00

fin : 2026-02-24 21:00:00

Date(s) :

2026-02-24

Au cœur d’un village en Chine vit un panda. Pour sauver sa meilleure amie, une dragonne, enlevée pour être offerte à un jeune roi lion capricieux, il part à l’aventure en Afrique.

24 rue du maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 mediatheque@agglo-haguenau.fr

English :

A panda lives in the heart of a Chinese village. To save his best friend, a dragoness, kidnapped to be offered to a capricious young lion king, he sets off on an adventure to Africa.

