Soirée ciné immersive d’Halloween Vampires en toute intimité Chapelle Sainte Anne Lannion

Chapelle Sainte Anne 2 rue de Kerampont Lannion Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-30 20:30:00

fin : 2025-10-30 23:59:00

2025-10-30

Rejoignez la grande confrérie des vampires lannionnais avec la projection de la comédie culte Vampires en toute intimité dans sa version française !

Suite à la séance, un verre sera offert à tous les vampires pour prolonger la nuit dans une ambiance sombre et festive.

Déguisements vampiriques mortellement conseillés !

Ouverture des portes 20h30 | Fin minuit

Interdit aux moins de 12 ans.

Réservation conseillée via HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/asso-la-ref/evenements/soiree-vampirique-d-halloween-cine-immersif-et-bal .

Chapelle Sainte Anne 2 rue de Kerampont Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 63 92 91 61

