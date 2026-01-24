Soirée ciné-jeux

Salle L’Andrésienne Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Soirée ciné, avec la diffusion de Chasse gardée 2 , suivie d’une soirée jeux gratuite et ouverte à tous.

Buvette et restauration sur place. .

Salle L’Andrésienne Saint-André-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 55 29 39 cfsass79@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée ciné-jeux

L’événement Soirée ciné-jeux Saint-André-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Bocage Bressuirais