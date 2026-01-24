Soirée ciné-jeux Saint-André-sur-Sèvre
Salle L’Andrésienne Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Soirée ciné, avec la diffusion de Chasse gardée 2 , suivie d’une soirée jeux gratuite et ouverte à tous.
Buvette et restauration sur place. .
Salle L’Andrésienne Saint-André-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 55 29 39 cfsass79@gmail.com
