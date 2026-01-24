Soirée ciné-jeux Saint-André-sur-Sèvre

Soirée ciné-jeux Saint-André-sur-Sèvre samedi 31 janvier 2026.

Salle L’Andrésienne Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-31
2026-01-31

Soirée ciné, avec la diffusion de Chasse gardée 2 , suivie d’une soirée jeux gratuite et ouverte à tous.
Buvette et restauration sur place.   .

Salle L’Andrésienne Saint-André-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 55 29 39  cfsass79@gmail.com

L’événement Soirée ciné-jeux Saint-André-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-01-21 par OT Bocage Bressuirais