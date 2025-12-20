Soirée ciné Les chroniques de Noël

L’Agora Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-02

fin : 2026-01-02

Date(s) :

2026-01-02

Soirée ciné avec la projection Les chroniques de Noël à réserver 50 personnes maximum.

Soirée ciné avec la projection Les chroniques de Noël à réserver 50 personnes maximum. .

L’Agora Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 07 19 74 bibliotheque@ville-pennedagenais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée ciné Les chroniques de Noël

Movie night with the screening of The Christmas Chronicles reservations required for a maximum of 50 people.

L’événement Soirée ciné Les chroniques de Noël Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Villeneuve Vallée du Lot