Soirée ciné Chapiteau des Pucks derrière la médiathèque Marina Tsvetaeva Moret-Loing-et-Orvanne samedi 6 septembre 2025.

Chapiteau des Pucks derrière la médiathèque Marina Tsvetaeva 6 allée de la céramique Moret-Loing-et-Orvanne Seine-et-Marne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 19:30:00

fin : 2025-09-06 22:30:00

Date(s) :

2025-09-06

L’association Dacodoc projette le film « Sauve qui peut » réalisé par Alexe Poukine. La séance sera suivie d’une buvette et d’une restauration sur place.

Chapiteau des Pucks derrière la médiathèque Marina Tsvetaeva 6 allée de la céramique Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 60 70 41 66 dacodoc@proton.me

English :

The Dacodoc association screens the film « Sauve qui peut » directed by Alexe Poukine. The screening will be followed by a refreshment bar and on-site catering.

German :

Der Verein Dacodoc zeigt den Film « Sauve qui peut » unter der Regie von Alexe Poukine. Im Anschluss an die Filmvorführung gibt es einen Imbiss und Getränke vor Ort.

Italiano :

L’associazione Dacodoc proietta il film « Sauve qui peut », diretto da Alexe Poukine. La proiezione sarà seguita da un rinfresco e da un catering in loco.

Espanol :

La asociación Dacodoc proyecta la película « Sauve qui peut », dirigida por Alexe Poukine. Tras la proyección habrá un bar y un catering.

