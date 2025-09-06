Soirée ciné Chapiteau des Pucks derrière la médiathèque Marina Tsvetaeva Moret-Loing-et-Orvanne
Soirée ciné Chapiteau des Pucks derrière la médiathèque Marina Tsvetaeva Moret-Loing-et-Orvanne samedi 6 septembre 2025.
Soirée ciné
Chapiteau des Pucks derrière la médiathèque Marina Tsvetaeva 6 allée de la céramique Moret-Loing-et-Orvanne Seine-et-Marne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 19:30:00
fin : 2025-09-06 22:30:00
Date(s) :
2025-09-06
L’association Dacodoc projette le film « Sauve qui peut » réalisé par Alexe Poukine. La séance sera suivie d’une buvette et d’une restauration sur place.
Chapiteau des Pucks derrière la médiathèque Marina Tsvetaeva 6 allée de la céramique Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 60 70 41 66 dacodoc@proton.me
English :
The Dacodoc association screens the film « Sauve qui peut » directed by Alexe Poukine. The screening will be followed by a refreshment bar and on-site catering.
German :
Der Verein Dacodoc zeigt den Film « Sauve qui peut » unter der Regie von Alexe Poukine. Im Anschluss an die Filmvorführung gibt es einen Imbiss und Getränke vor Ort.
Italiano :
L’associazione Dacodoc proietta il film « Sauve qui peut », diretto da Alexe Poukine. La proiezione sarà seguita da un rinfresco e da un catering in loco.
Espanol :
La asociación Dacodoc proyecta la película « Sauve qui peut », dirigida por Alexe Poukine. Tras la proyección habrá un bar y un catering.
L’événement Soirée ciné Moret-Loing-et-Orvanne a été mis à jour le 2025-08-26 par Communauté de Communes Moret Seine et Loing