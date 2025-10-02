soirée Ciné-Musique: Le Mystère Satie Cinéma Le Royal Lisieux

Cinéma Le Royal 12 Rue du 11 Novembre Lisieux Calvados

2025-10-02 20:00:00

2025-10-02

Soirée Ciné-Musique au cinéma Le Royal de Lisieux, jeudi 2 octobre à 20h00, dans le cadre de l’APC. Présence d’un pianiste et du réalisateur.

Jeudi 2 octobre à 20h00

Dans le cadre de l’APC

« Il n’y a pas de vérité en art! »

1ère partie Carte blanche au musicien pianiste Emmanuel Pleintel

2ème partie Le Mystère Satie, documentaire de Bastien Loukia, qui sera présent.

Également auteur de la BD « Erik Satie Cinq Nouvelles en forme de Poire » (Éd. BVR)

Le film revient sur la vie d’Erik Satie, un illustre méconnu, dont le destin poignant n’a rien à envier à celui d’un Baudelaire ou d’un Van Gogh. On y aborde son enfance poignante, son amitié fusionnelle avec Claude Debussy, son engagement politique et ses actions en faveur des enfants défavorisés, et l’immense influence que le musicien exerça (et exerce encore aujourd’hui) sur les artistes de tout horizon, du cinéma à la musique moderne en passant par le théâtre. .

Cinéma Le Royal 12 Rue du 11 Novembre Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 62 05 43

English : soirée Ciné-Musique: Le Mystère Satie

Ciné-Musique evening at Le Royal cinema in Lisieux, Thursday October 2 at 8:00 pm, as part of the APC. A pianist and the director will be present.

German : soirée Ciné-Musique: Le Mystère Satie

Ciné-Musique-Abend im Kino Le Royal in Lisieux am Donnerstag, den 2. Oktober um 20.00 Uhr im Rahmen des APC. Anwesenheit eines Pianisten und des Regisseurs.

Italiano :

Serata Ciné-Musique al cinema Le Royal di Lisieux, giovedì 2 ottobre alle 20.00, nell’ambito dell’APC. Saranno presenti un pianista e il regista.

Espanol :

Velada Ciné-Musique en el cine Le Royal de Lisieux, el jueves 2 de octubre a las 20.00 horas, en el marco del CSA. Estarán presentes un pianista y el director.

