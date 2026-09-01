Soirée Ciné Squad avec l’Avant-Première du film « La Gradiva » Cinéma Le Coluche Istres

Informations pratiques

Istres

Soirée Ciné Squad avec l’Avant-Première du film « La Gradiva »

Samedi 19 septembre 2026 à partir de 18h. Cinéma Le Coluche Allée Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez « La Gradiva », suivi d’un échange autour du film avec Damien Leblanc, critique et journaliste de cinéma pour le magazine Trois Couleurs. Un apéritif sera offert en fin de séance.

Un groupe de lycéens français part en voyage scolaire à Naples pour découvrir les ruines de Pompéi et ses corps pétrifiés par le Vésuve. C’est là que le vertige les saisit brutalement. L’un après l’autre, ils se laissent submerger par le désir et la colère jusqu’à s’y abandonner complètement.



À l’issue de la projection de « La Gradiva », un échange autour du film sera proposé en présence de Damien Leblanc, critique et journaliste de cinéma pour le magazine Trois Couleurs.



Ancien programmateur et animateur du ciné-club parisien Les Couleurs de la Toile entre 2010 et 2020, Damien Leblanc s’intéresse à tous les genres cinématographiques et anime régulièrement des débats à l’issue des projections.



La rencontre se prolongera autour d’un apéritif offert en fin de séance.



Avec le soutien de l’ADRC, Agence nationale pour le développement du cinéma en région. .

Cinéma Le Coluche Allée Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 92 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come see %AB La Gradiva %BB, followed by a discussion about the film with Damien Leblanc, film critic and journalist for Trois Couleurs magazine. Refreshments will be served after the screening.

L’événement Soirée Ciné Squad avec l’Avant-Première du film « La Gradiva » Istres a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme d’Istres