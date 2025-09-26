Soirée cinéma Aix-Villemaur-Pâlis

Soirée cinéma Aix-Villemaur-Pâlis vendredi 26 septembre 2025.

Soirée cinéma

10 bis Rue Maréchal Foch Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Tarif : – – Eur

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26 20:00:00

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Vendredi 26 septembre AIX-EN-OTHE Soirée cinéma. A 20h à la salle de la MJC, 10 bis Rue Maréchal Foch.

Film « Mamie Sitting » « À Dublin, Edward, un romancier introverti au grand cœur, touche enfin du doigt le succès. Mais alors qu’une prestigieuse tournée promotionnelle se profile, il doit s’occuper, le temps d’un week-end, de quatre femmes âgées hautes en couleur dont sa propre mère. Entre situations improbables et révélations émouvantes, cette cohabitation imprévue pourrait bien changer leur vie. »

Film tout public. Tarif plein 7 € / tarif réduit 4 € / Carte fidélité 25 € (5 places)

https://www.cineliguechampagne.org/ 7 .

10 bis Rue Maréchal Foch Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée cinéma Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance