Soirée cinéma Aix-Villemaur-Pâlis

2025-09-26 20:00:00
Vendredi 26 septembre AIX-EN-OTHE Soirée cinéma. A 20h à la salle de la MJC, 10 bis Rue Maréchal Foch.
Film « Mamie Sitting » « À Dublin, Edward, un romancier introverti au grand cœur, touche enfin du doigt le succès. Mais alors qu’une prestigieuse tournée promotionnelle se profile, il doit s’occuper, le temps d’un week-end, de quatre femmes âgées hautes en couleur dont sa propre mère. Entre situations improbables et révélations émouvantes, cette cohabitation imprévue pourrait bien changer leur vie. »
Film tout public. Tarif plein 7 € / tarif réduit 4 € / Carte fidélité 25 € (5 places)
https://www.cineliguechampagne.org/
10 bis Rue Maréchal Foch Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est
