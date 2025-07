SOIRÉE CINÉMA AU MANOIR Manoir de Laroque Delprat Autoire

SOIRÉE CINÉMA AU MANOIR Manoir de Laroque Delprat Autoire Dimanche 20 juillet, 17h00 5€

Projection et rencontre avec Martin CADOT

Rencontre au Manoir de Laroque Delprat avec le jeune réalisateur MARTIN CADOT

Projection de « Chaleur Bleue » et « Naître Paysan »

Deux documentaires tournés à Autoire.

Martin Cadot, jeune cinéaste, signe un double portrait vibrant de l’agriculture d’aujourd’hui.

Une soirée pour redonner la parole aux paysans et questionner notre lien à la terre.

Projections suivies d’un échange.

Tarif : 5€ / Durée : env. 1h30

Adresse : Manoir de Laroque Delprat 46400 Autoire

RÉSERVATION par Mail, SMS ou APPEL au : 06 42 89 38 47

