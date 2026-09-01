Soirée cinéma avant-première Salle communale du Vieux Lavoir Hestroff

Informations pratiques

Hestroff

Soirée cinéma avant-première

Salle communale du Vieux Lavoir 16 rue Principale Hestroff Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Venez découvrir plusieurs courts-métrages de Black Owl Prod produits localement et primés à l’international. Une soirée tapis rouge et photocall vous attends. Le temps fort de la soirée la projection en avant-première de Sans un cri , leur dernier film, tourné notamment à Hestroff, Bouzonville et Anzeling !

La soirée sera également l’occasion d’échanger avec les équipes des films et de découvrir les coulisses de leur réalisation, leurs expériences et quelques anecdotes de tournage.

Au programme Sans un cri, #CaGet’s ?, Mamazone, Bernard, Panik et Existence.

Attention 100 places maximum pour la projectionAdultes

0 .

Salle communale du Vieux Lavoir 16 rue Principale Hestroff 57320 Moselle Grand Est +33 3 87 35 77 01 mairie-hestroff@wanadoo.fr

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English :

Come discover several locally produced, internationally award-winning short films from Black Owl Prod. A red-carpet evening and photo call await you. The highlight of the evening: the premiere screening of “Sans un cri,” their latest film, shot in Hestroff, Bouzonville, and Anzeling, among other locations!

The evening will also be an opportunity to chat with the film crews and get a behind-the-scenes look at the making of the films, their experiences, and some behind-the-scenes stories.

On the program: *Sans un cri*, *#CaGet’s?*, *Mamazone*, *Bernard*, *Panik*, and *Existence*.

Please note: Limited to 100 seats for the screening

L’événement Soirée cinéma avant-première Hestroff a été mis à jour le 2026-08-26 par TROIS FRONTIERES TOURISME