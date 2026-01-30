Soirée cinéma avec Boris Lehman Centre Wallonie-Bruxelles Paris

– Le Combat des mots, un film de Boris Lehman

(2009-2023 – Belgique – 32 minutes)

Joute littéraire entre deux combattants et amis cinéastes, Boris Lehman et David Legrand. Des mots, des cris, des insultes, un duel, à coups de livres, qui finit par une réconciliation.

– Le Corps abîmé, un film de Boris Lehman

(2024 – Belgique – 50 minutes)

Un homme se regarde dans le miroir et il ne se reconnait pas. Cet homme, c’est moi.

Un homme âgé, fatigué, et blessé. Alors il erre et tourne en rond, à la recherche d’une femme qui le regarderait (et le reconnaitrait). Elle est peintre et pose des signes sur sa peau. L’amour vient là, dans le contact.

Un film fait d’eau, de feu et de flammes, de sable et de cendres, de chants et de cris.

Un film malade.

A découvrir 2 films en présence de Boris Lehman dans la cadre des Rendez-vous des cinéastes au Centre Wallonie-Bruxelles | Paris.

Le lundi 09 février 2026

de 20h00 à 21h30

payant

5€ / 3€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-09T21:00:00+01:00

fin : 2026-02-09T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-09T20:00:00+02:00_2026-02-09T21:30:00+02:00

Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/soiree-avec-boris-lehman +33153019696 info@cwb.fr



Afficher la carte du lieu Centre Wallonie-Bruxelles et trouvez le meilleur itinéraire

