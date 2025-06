SOIRÉE CINÉMA Bages 23 juillet 2025 20:00

Projection du film J’ai oublié de te dire , réalisé par le Bagéen Laurent Vinas-Raymond, avec Omar Sharif et Émilie Dequenne. Gratuit. Réservation obligatoire

.

1 Rue de la Paix

Bages 66670 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 71 25

English :

Screening of « J?ai oublié de te dire », directed by Bage?en Laurent Vinas-Raymond, starring Omar Sharif and Émilie Dequenne. Free admission. Reservations required

German :

Vorführung des Films « J?ai oublié de te dire », Regie: Bage?en Laurent Vinas-Raymond, mit Omar Sharif und Émilie Dequenne. Die Teilnahme ist kostenlos. Reservierung erforderlich

Italiano :

Proiezione del film « J’ai oublié de te dire », diretto da Bage?en Laurent Vinas-Raymond, con Omar Sharif e Émilie Dequenne. Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Proyección de la película « J’ai oublié de te dire », dirigida por Bage?en Laurent Vinas-Raymond, protagonizada por Omar Sharif y Émilie Dequenne. Entrada gratuita. Imprescindible reservar

