Soirée Cinéma C’est quoi le bonheur pour vous ? Salle des fêtes Jean Giono Montségur-sur-Lauzon

Soirée Cinéma C’est quoi le bonheur pour vous ?

Salle des fêtes Jean Giono Rue de la Jacques Montségur-sur-Lauzon Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21 23:00:00

2025-11-21

Vendredi 21 novembre pour cette dernière soirée cinéma de l’année, nous avons souhaité vous apporter une note d’optimisme avec le film documentaire C’est quoi le bonheur pour vous ? de Laurent Queralt et Julien Péron.

Un moment convivial suivra la séance.

Salle des fêtes Jean Giono Rue de la Jacques Montségur-sur-Lauzon 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 67 79 65 cultureloisirs.montsegur@gmail.com

English :

On Friday November 21, for our last cinema evening of the year, we’re bringing you a note of optimism with the documentary film C’est quoi le bonheur pour vous? by Laurent Queralt and Julien Péron.

A convivial moment will follow the screening.

German :

Am Freitag, dem 21. November, möchten wir Ihnen mit dem Dokumentarfilm C?est quoi le bonheur pour vous? von Laurent Queralt und Julien Péron einen optimistischen Ausblick auf den letzten Filmabend des Jahres geben.

Im Anschluss an den Film gibt es ein geselliges Beisammensein.

Italiano :

Venerdì 21 novembre, per l’ultima serata di cinema dell’anno, abbiamo voluto portarvi una nota di ottimismo con il film documentario C’est quoi le bonheur pour vous? di Laurent Queralt e Julien Péron.

Alla proiezione seguirà un momento di convivialità.

Espanol :

El viernes 21 de noviembre, con motivo de la última tarde de cine del año, hemos querido aportar una nota de optimismo con la película documental C’est quoi le bonheur pour vous? de Laurent Queralt y Julien Péron.

Tras la proyección tendrá lugar un momento de convivencia.

